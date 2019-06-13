بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن متعب بن عبدالله

أدّى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم الخميس، صلاة الميت على الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وذلك بجامع الامام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة معه الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن جلوي بن عبدالله بن مساعد، والأمير مساعد بن جلوي بن عبدالله بن مساعد، والملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وأشقاء الفقيد «عبدالعزيز، وفيصل» وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.