الجامعة العربية تؤكد رفضها النيل من أمن واستقرار السعودية

أكّد الأمين العامّ لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، تضامن الجامعة العربية مع المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبًا، في مواجهة الأعمال النكراء التي تستهدف استقرارها.

وأدان أبوالغيط، بأقوى العبارات الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأدّى إلى إصابة 26 شخصًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العامّ للجامعة، السفير محمود عفيفي، في بيان اليوم الخميس، إن أبوالغيط حرص في هذا الإطار على تأكّيد الرفض التامّ لأية محاولة تستهدف النيل من أمن واستقرار السعودية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستهداف المتعمّد للأهداف المدنية وللمدنيين، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الأمين العامّ للجامعة العربية شدد على رفضه في الوقت ذات لمحاولات مليشيا الحوثيين توسعة نطاق الأزمة اليمنية وهو ما يمكن أن يؤثر بالتبعية سلبًا على أمن واستقرار المنطقة ككل.

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وأمس الأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنَّ عملًا إرهابيًّا نفّذته مليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي، متوعّدًا الانقلابين الموالين لإيران برد حاسم.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات عاجلة أوردتها فضائية «الإخبارية»، إنّ مقذوفًا حوثيًّا معاديًّا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًّا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان، لافتًا إلى نقل ثماني حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة بالموقع.

وأضاف أنّ الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها، مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي.

وتابع: «قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه المليشيات الإرهابية».

