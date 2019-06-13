

سقطرى 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 229 كرتونا من السلال الغذائية في مناطق حديبو ولاحص وقورده وعادل وقبهاتن ومصاقبهن بجزيرة سقطرى اليمنية.

كما وزع المركز 365 سلة غذائية على النازحين في مخيمات النهاري وبني عفده وبني الاشراف بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، استفاد منها 365 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الذي تقدمه المملكة من خلال المركز في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.

//انتهى//

18:56ت م

0160





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية في سقطرى ومديرية الخوخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.