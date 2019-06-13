السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية ومساعدات إيوائية في محافظتي الجوف ولحج باليمن



الجوف 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 292 سلة غذائية للأسر المحتاجة والمتضررة من السيول والنازحين في قرى السليل و الحرج و مجمع اليتمه بمحافظة الجوف باليمن، استفاد منها 1,752 فردا.

كما وزع المركز أمس 100 خيمة و 600 بطانية و 200 بساط في مخيم الرباط في محافظة لحج، استفاد منها 600 نازح متضرر من السيول.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني.

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18:49ت م

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