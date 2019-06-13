السعودية اليوم / السديس يلتقي شركاء وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي في موسم رمضان



المدينة المنورة 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم بالمدينة المنورة شركاء وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي من الجهات الحكومية والإعلامية والمتطوعين, بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

وأشاد معالي الرئيس العام بالجهود المباركة لشركاء النجاح في تقديم أرقى الخدمات للمسجد النبوي وزائريه وفق الخطط والآليات الموضوعة خلال الشهر الفضيل ، كما أوصى معاليه بضرورة الاستعداد لاستقبال موسم الحج وتقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن لتأدية عبادتهم بكل راحة وطمأنينة.

وبين معالي الرئيس العام أن ذلك يأتي ضمن حرص واهتمام ورعاية حكومتنا الرشيدة بالحرمين الشريفين، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل أعمالهم في موازين حسناتهم.

وفي نهاية اللقاء كرم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي شركاء النجاح متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

//انتهى//

18:21ت م

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