السعودية اليوم / بلدي الطائف يبحث دعم أعمال الوقاية الصحية



الطائف 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

عقد المجلس البلدي لأمانة الطائف جلسته التاسعة والأربعين بقاعة الاجتماعات غرب الطائف ، وناقش المجلس خلال جلسته عدداً من المواضيع والقضايا البلدية ، التي شملت دعم مشروع الصحة العامة للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي ، الذي أوصى بضرورة تزويد المجلس بالتصور الكامل عن المشكلة لدعم المشروع بشكل المأمول، وبحث مشاركة المجلس مع الشركاء في المناسبات والفعاليات الوطنية .

وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي لأمانة الطائف ماجد العتيبي أن المجلس ناقش خلال اجتماعه دعم مشروع الصحة العامة والوقاية الصحية لتعزيز خدمات المكافحة الحشرية بكافة الطرق البيولوجية والكيماوية للتخلص من بؤر التكاثر ، بالإضافة إلى مكافحة القوارض والحيوانات الضالة ، والاطلاع على مراحل العمل بالمشروعات التنموية والتطويرية .

كما ناقش المجلس احتياجاته الحالية والمستقبلية ، وخطة الصرف التي تحقق الغايات المنشودة ، وتعزيز جهود لجان العمل بالمجلس لتحقيق مطالب الأهالي .

وأكد العتيبي أن المجلس ستكون له مشاركة في جميع المناسبات والفعاليات الوطنية للتعريف بأعمال المجلس البلدي ، والتواصل مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم التي يسعى المجلس بالتنسيق والتعاون مع الأمانة على تلبيتها بما يسهل عليهم ويريحهم.

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18:19ت م

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