السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظات مأرب والجوف وحضرموت



مأرب 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتدشين توزيع مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظات مأرب والجوف وحضرموت.

وشملت المساعدات المقدمة 2,700 سلة غذائية تزن 199 طنًا و800 كيلو غرام، يستفيد منها 16,200 نازح.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحافظات اليمنية كافة والتي بلغت 345 مشروعا.

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18:14ت م

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