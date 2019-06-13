السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب توقف تعديات على أراضٍ حكومية



‏ ظهران الجنوب 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

أوقفت بلدية محافظة ظهران الجنوب اليوم، تعديات على أراض حكومية تجاوزت مساحتها 8 آلاف متر مربع بمخطط البوادي .

وجرى إزالة حواجز ترابية ومباني من الحجر بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم امتلاك أي مسوغ شرعي لدى المخالفين .

// انتهى //

18:00ت م

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