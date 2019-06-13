السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية ومهربين



الجزائر 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

أوقفت قوات الجيش الجزائري بمحافظة عنابة شرق البلاد عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن قواتها بعين قزام أوقفت 17 مهرباً وحجزت خمس مركبات رباعية الدفع ومواد متنوعة معدة للتهريب.

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17:23ت م

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