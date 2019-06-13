السعودية اليوم / الرئيس التونسي يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان



تونس 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم، المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي التي تزور تونس حالياً.

ونوهت باشلي وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية ، بالدور الكبير الذي تضطلع به تونس من خلال عضويتها الحالية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان وعضويتها المرتقبة في مجلس الأمن الدولي لتحقيق السلم والتنمية في العالم .

// انتهى //

17:22ت م

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