بالصور.. النرويج تُكذب إيران بشأن غرق ناقلة النفط بخليج عمان

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

كشفت الصور عن كرة نارية اندلعت في إحدى ناقلتي النفط التي تم استهدافها في خليج عمان اليوم، وهي “فرونت ألتير” عدم صحة الرواية الإيرانية حول غرقها.

وعرضت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صوراً للهجوم الذي تعرضت له الناقلة، والذي أسفر عن ثلاثة انفجارات واشتعال النيران فيها بعد هجوم يشتبه في كونه تم بواسطة طوربيد، فيما نفت شركتها المالكة النرويجية مزاعم إيرانية بأن السفينة غرقت.

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وتم إخلاء السفينة ألتير والناقلة الأخرى، كوكوكا المملوكة لليابان، بعد إرسال إشارات استغاثة – التقطها الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية – وتم إنقاذ 44 بحارًا.

وأظهرت الصور حجم النيران المشتعلة في وسط السفينة، والتي لم تكن أبدًا لتسبب غرق الناقلة الضخمة في بحر عمان.

ومن جانبها، حثت بريطانيا “على أقصى درجات الحذر” وسط التوترات الشديدة في الشرق الأوسط، بعد أسابيع من الهجوم على ناقلات النفط السعودية في عملية تخريبية قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة والتي تعتقد واشنطن أنها كانت من عمل إيران.