2019-06-13

جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

متابعات الخليج 365 - متابعة

يعقد مجلس الأمن الدولي الليلة جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ندّد بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين أُفيد عن تعرضهما لهجمات اليوم في بحر عمان.

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وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية “أدين أي هجوم على سفن مدنية”، داعيًا إلى تقصي الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، مشددًا على أن العالم لا يستطيع تحمّل نزاع في الخليج.

وكانت عدة دول قد دعت إلى التهدئة ونزع فتيل التوتر في المنطقة لتلافي التصعيد. وطالبت فرنسا بضبط النفس، فيما دعت ألمانيا إلى إجراء تحقيق موسع وشامل. ونددت دول عديدة بهذا العمل الذي يهدد إمدادات النفط إلى الدول الغربية.

من جانبها أعلنت الحكومة البريطانية أنها مستعدة للمشاركة في أي تحقيق حول الهجوم على ناقلتي النفط.