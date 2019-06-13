غوتيرس: العالم لا يتحمّل مواجهة كبرى في الخليج

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

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ندّد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين أفيد عن تعرضهما لهجمات اليوم في بحر عمان.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية “أدين أي هجوم على سفن مدنية”، داعيًا إلى تقصي الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، مشددًا على أن العالم لا يستطيع تحمل نزاع في الخليج.

وكانت عدة دول قد دعت إلى التهدئة ونزع فتيل التوتر في المنطقة لتلافي التصعيد. وطالبت فرنسا بضبط النفس، فيما دعت ألمانيا إلى إجراء تحقيق موسع وشامل. ونددت دول عديدة بهذا العمل الذي يهدد إمدادات النفط إلى الدول الغربية.