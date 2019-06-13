- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم غوتيرس: العالم لا يتحمّل مواجهة كبرى في الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
غوتيرس: العالم لا يتحمّل مواجهة كبرى في الخليج
متابعات الخليج 365 - متابعة
ندّد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين أفيد عن تعرضهما لهجمات اليوم في بحر عمان.
وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية “أدين أي هجوم على سفن مدنية”، داعيًا إلى تقصي الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، مشددًا على أن العالم لا يستطيع تحمل نزاع في الخليج.
وكانت عدة دول قد دعت إلى التهدئة ونزع فتيل التوتر في المنطقة لتلافي التصعيد. وطالبت فرنسا بضبط النفس، فيما دعت ألمانيا إلى إجراء تحقيق موسع وشامل. ونددت دول عديدة بهذا العمل الذي يهدد إمدادات النفط إلى الدول الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيرس: العالم لا يتحمّل مواجهة كبرى في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.