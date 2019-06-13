اخبار السعوديه

أدلة تورط الحرس الثوري الإيراني في استهداف مطار أبها

0 نشر
almowaten translator 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم أدلة تورط الحرس الثوري الإيراني في استهداف مطار أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-13

أدلة تورط الحرس الثوري الإيراني في استهداف مطار أبها

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

سلطت صحيفة واشنطن إكزامينر الأمريكية الضوء على هجوم  الحوثيين على مطار أبها خلال ساعات الليل المتأخرة، واصفة ذلك بالتصعيد الكبير في الحرب التي تشنها إيران على أمن واستقرار المملكة.
واستعرضت الصحيفة الأمريكية الدلائل التي تؤكد ضلوع إيران في هذا الهجوم الإرهابي الذي شنته عناصرها المدعومة خلال وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

Advertisements

الطبيعة التكتيكية
أشارت الصحيفة إلى الطبيعة التكتيكية للهجوم الإرهابي، حيث قالت واشنطن إكزامينر -وفقًا للسلطات - إن الصاروخ المستخدم كان نوعًا من الأنواع البحرية وليس باليستيًا.
وأوضحت أنه على عكس معظم الهجمات الصاروخية الحوثية، التي لها سجل كبير على مستوى التقنية، كان هذا الصاروخ دقيقًا بشكل مذهل، لا سيما وأن الهدف كان مبنى يتم رصده من على بعد أكثر من 80 ميلًا.

تقنيات الحرس الثوري
وأكدت أن تلك التقنيات المتطورة التي تمتع بها الصاروخ الذي استهدف مطار أبها، لها دلالات واضحة على أن الحرس الثوري له دور في نقل تلك الصواريخ إلى عناصر الحوثيين، والذين اعتادوا الاعتماد على الصواريخ والقواذف التي ترسلها لهم طهران بشكل مستمر.
ولفتت إلى أن الطبيعة التكتيكية أيضًا تشير إلى أن الأهداف تم وضعها من خلال عناصر أكثر تدريبًا وحرفية على المستوى العسكري والإستراتيجي، بما يشير إلى أن الحرس الثوري هو الجهة المدبرة للهجوم الإرهابي على مطار أبها.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أدلة تورط الحرس الثوري الإيراني في استهداف مطار أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا