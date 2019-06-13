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2019-06-13 أول فيديو لناقلتي النفط في خليج عمان متابعات الخليج 365 - متابعة أظهر مقطع فيديو اشتعال النيران في ناقلتي النفط كوكوكا كاريدجس وفرانت ألتير اللتين تعرضتا لهجوم اليوم الخميس في خليج عمان. Advertisements

وكانت ناقلتا نفط أصيبتا فيما يُشتبه بأنها هجمات في خليج عمان، وتم إجلاء طاقميهما ولا تزال مرحلة جمع المعلومات عن الحادث مستمرة. وكانت هيئة ناقلات النفط حذرت من تعرُّض الإمدادات للغرب للتهديد إذا أصبحت منطقة مضيق هرمز غير آمنة بعد استهداف ناقلتي نفط اليوم في خليج عمان.









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