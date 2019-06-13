مهرجان صيف بريدة ينمّي مهارات الأطفال

2019-06-13

متابعات الخليج 365 .حسن عسيري .بريدة

حقق مهرجان صيف بريدة، المقامة فعالياته بمنتزه الملك عبدالله الوطني، المتعة والترفيه لشرائح المجتمع المتعددة، بتنوع الفعاليات وتعدد العروض بقالب فكاهي وممتع يلبي الطموحات.

كما هيأ المهرجان فعاليات مخصصة للأطفال تلامس أفكارهم وتطلعاتهم، وتنمي مهاراتهم، فمسرح الطفل والفرق الترفيهية والشخصيات الكرتونية والألعاب المختلفة والمسابقات الخفيفة أبرز تلك الفعاليات، والتي لها دوراً كبيراً في الارتقاء بالجانبين السلوكي والتعليمي من خلال البرامج الثقافية والإبداعية المختلفة التي تسهم في رفد شخصية الطفل بالقيم الفاضلة وتعزز من ثقته بنفسه عن طريق المسابقات والألعاب المثيرة، وغيرها من الآليات التي تذكي جذوة الإبداع وتعمل على تعزيز قدرات الطفل.

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وحرص المنظمون على إيجاد عروض عالمية، وألعاب كرنفالية، ومسرح، وتراث، وألعاب الواقع الافتراضية، بالإضافة لمحاكاة مواقع تراثية عالمية وعربية ومحلية من خلال إنشاء سوق خان الخليلي، وقبة رشيد، وساحة ضخمة عبارة عن بوليفارد تضم عدداً كبيراً من الكافيهات والمطاعم والجلسات الراقية.