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ألمانيا : تقارير مقلقة للغاية عن الهجوم على ناقلتي النفط
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن التقارير الواردة حتى اللحظة عن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان مقلقة للغاية وبحاجة لتحقيق موسع لكشف كل المعلومات حولها.
وكان الاتحاد الأوروبي دعا إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد هجوم يعتقد أن ناقلتي نفط تعرضتا له في خليج عمان، وذلك في ثاني حادثة غامضة ضد ناقلات نفط في المنطقة في غضون شهر.
ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى تفادي الاستفزازات في المنطقة بعد الحادث، الذي لم تتضح ظروفه بعد.
وقالت المتحدثة باسم موغيريني : لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز.
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