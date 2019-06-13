دول أوروبا: منطقة الخليج لا تحتاج أسباباً جديدة للتوتر

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر في منطقة الخليج بعد هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان اليوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنييس فون دير مول: ندعو كل الأطراف، التي نتواصل معها بشكل دائم، لضبط النفس ونزع فتيل التوتر.

وأضافت : نكرر أيضا ذكر تمسكنا بحُرية الملاحة التي يتعين حتماً الحفاظ عليها.

من جهة أخرى قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الخميس إن لندن على علم بتقارير عن استهداف ناقلتين بهجمات مريبة في خليج عمان

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من جهتها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى تفادي الاستفزازات في المنطقة بعد الحادث، الذي لم تتضح ظروفه بعد.

وقالت المتحدثة باسم موغيريني “لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز”.

أما رابطة ناقلات النفط “إنترتانكو”، فأكدت “تنامي المخاوف بشأن سلامة أطقم السفن المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض ناقلتين إلى هجمات في وقت سابق اليوم”.

وقال رئيس مجلس إدارة إنترتانكو باولو داميكو في بيان “عقب هجومين على سفينتي أعضاء هذا الصباح، يساورني قلق شديد بشأن سلامة أطقمنا عبر مضيق هرمز”، موضحاً أن نحو 30 في المئة من النفط الخام في العالم يمر عبر المضائق.