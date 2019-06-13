استعلام أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية 1441 عبر موقع وزارة التعليم وبوابة جدارة

ترقب رابط استعلام أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية 1441 من خلال موقع وزارة التعليم أو عبر بوابة جدارة الخدمة المدنية للتوظيف الإلكتروني، بعد كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم عن موعد إعلان أسماء المقبولين والمقبولات لشغل وظائف التعليم بشكل مبدئي مساء اليوم الخميس، ليتم توجيه الدعوة إلهين لاستكمال مطابقة البيانات وتسليم الوثائق والشهادات في فروع ومكاتب جدارة الخدمة المدنية، على حسب مواعيد المطابقة للرجال ومثيبتها للنساء والتي سيتم التنويه عنها ضمن بيان القبول.

وزارة التعليم ستعلن كذلك عن مواعيد المقابلات الشخصية وكيفية حجز موعد المقابلة، وقد يكون ذلك بعد انتهاء فترة المطابقة عبر جدارة الخدمة المدنية، حتى يتثنى للوزارة الكشف عن رابط استعلام أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية 1441 النهائية قبل بداة العام الدراسي المقبل،لتسليم المعلمين والمعلمات الجدد عملهم ومباشرتهم في المدارس مع بداية الدراسة بمشيئة الله، وننتظر اليوم الخميس 13-6-2019، ظهور قوائم أسماء المقبولين والمقبولات عبر موقع وزارة التعليم أو بوابة جدارة.

متى استعلام أسماء المقبولين والمقبولات على الوظائف التعليمية

أجاب مبارك العصيمي عل تساءل وجه بخصوص متى نزول أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية 1441، من خلال توضيحه موعد الاستعلام عن نتائج الفرز الأولية لطلبات المتقدمين إلكترونيا عبر منصة جدارة الخدمة المدنية، لشغل 10456 وظيفية تعليمية، وقال أن الموعد هو مساء الخميس أي الليلة، ولا تفصلنا عن هذا التوقيت سوء دقائق فكونوا معنا سنرفق لكم الروابط بعد قليل.

نتائج قبول وظائف التعليم 1441

نضع لكم رابط وزارة التعليم السعودية، ومنها سيتم الحصول على نتائج قبول الوظائف التعليمية 1441، حيث من المؤكد تخصيص رابط استعلام أسماء المرشحين للوظائف التعليمية رجال، ورابط أخر يخصص أسماء المرشحات نساء للوظائف التعليمية.

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