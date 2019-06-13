، ‏الكلية التقنية بتبوك تفتح باب القبول والتسجيل للبكالوريوس والدبلوم ،

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أعلنت الكلية التقنية بتبوك، عن فتح باب القبول والتسجيل إِلكترونيًا في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم من العام التدريبي الأول ١٤٤٠-١٤٤١هـ..
ويبدأ التقديم لمرحلة البكالوريوس بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٠هـ وحتى ٢٣/١٠/١٤٤٠هـ ولمرحلة الدبلوم في تاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٠هـ وحتى ١٢/١١/١٤٤٠ هـ.
وأَوضح عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن فتح باب القبول والتسجيل سيتم عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط www.tvtc.gov.sa، الذي يحتوي على جمــيع المعلومات التي يحتاجها المتقدم، إِضافة إلى شروط القبول.
وَأَشار المهندس البلوي إلى أن تخصصات الدبلوم المتاحة لقبول خريجي الثانوية العامة والصناعية وما يعادلها تشتمل على 12تخصصاً، ضمن 6 أقسام يستطيع المتقدم الاختيار منها وهي: قسم التقنية الكهربائية: (تخصص قوى كهربائية - الطاقة المتجددة) ـ وقسم التقنية الميكانيكية: (تخصص محركات ومركبات) ـ وقسم التقنية المَدَنِيّة والمعمارية: (تخصص "مَدَنِي – عمارة – مساحة") ـ وقسم تقنية الحاسب الآلي: (تخصص "برمجيات – شبكات – وسائط متعددة") ـ وقسم التقنية الإدارية: (تخصص "محاسبة – إدارة مكتبية") ـ وقسم التقنية الإِلكترونِيّة: (تخصص إِلكترونِيات صناعية وتحكم).
أما تخصصات البكالوريوس المتاحة هي: (برمجيات – قوى كهربائية) والمخصصة لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية في ذات التخصص، وكذلك خريجي الدبلومات المعتمدة لدى المؤسسة في التخصص نفسه.
الكلية التقنية بتبوك تفتح باب القبول والتسجيل للبكالوريوس والدبلومنواف الغضوري الخليج 365 2019-06-13
أعلنت الكلية التقنية بتبوك، عن فتح باب القبول والتسجيل إِلكترونيًا في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم من العام التدريبي الأول ١٤٤٠-١٤٤١هـ..
ويبدأ التقديم لمرحلة البكالوريوس بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٠هـ وحتى ٢٣/١٠/١٤٤٠هـ ولمرحلة الدبلوم في تاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٠هـ وحتى ١٢/١١/١٤٤٠ هـ.
وأَوضح عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن فتح باب القبول والتسجيل سيتم عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط www.tvtc.gov.sa، الذي يحتوي على جمــيع المعلومات التي يحتاجها المتقدم، إِضافة إلى شروط القبول.
وَأَشار المهندس البلوي إلى أن تخصصات الدبلوم المتاحة لقبول خريجي الثانوية العامة والصناعية وما يعادلها تشتمل على 12تخصصاً، ضمن 6 أقسام يستطيع المتقدم الاختيار منها وهي: قسم التقنية الكهربائية: (تخصص قوى كهربائية - الطاقة المتجددة) ـ وقسم التقنية الميكانيكية: (تخصص محركات ومركبات) ـ وقسم التقنية المَدَنِيّة والمعمارية: (تخصص "مَدَنِي – عمارة – مساحة") ـ وقسم تقنية الحاسب الآلي: (تخصص "برمجيات – شبكات – وسائط متعددة") ـ وقسم التقنية الإدارية: (تخصص "محاسبة – إدارة مكتبية") ـ وقسم التقنية الإِلكترونِيّة: (تخصص إِلكترونِيات صناعية وتحكم).
أما تخصصات البكالوريوس المتاحة هي: (برمجيات – قوى كهربائية) والمخصصة لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية في ذات التخصص، وكذلك خريجي الدبلومات المعتمدة لدى المؤسسة في التخصص نفسه.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
05:50 PM
عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني
أعلنت الكلية التقنية بتبوك، عن فتح باب القبول والتسجيل إِلكترونيًا في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم من العام التدريبي الأول ١٤٤٠-١٤٤١هـ..
ويبدأ التقديم لمرحلة البكالوريوس بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٠هـ وحتى ٢٣/١٠/١٤٤٠هـ ولمرحلة الدبلوم في تاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٠هـ وحتى ١٢/١١/١٤٤٠ هـ.
وأَوضح عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن فتح باب القبول والتسجيل سيتم عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط www.tvtc.gov.sa، الذي يحتوي على جمــيع المعلومات التي يحتاجها المتقدم، إِضافة إلى شروط القبول.
وَأَشار المهندس البلوي إلى أن تخصصات الدبلوم المتاحة لقبول خريجي الثانوية العامة والصناعية وما يعادلها تشتمل على 12تخصصاً، ضمن 6 أقسام يستطيع المتقدم الاختيار منها وهي: قسم التقنية الكهربائية: (تخصص قوى كهربائية - الطاقة المتجددة) ـ وقسم التقنية الميكانيكية: (تخصص محركات ومركبات) ـ وقسم التقنية المَدَنِيّة والمعمارية: (تخصص "مَدَنِي – عمارة – مساحة") ـ وقسم تقنية الحاسب الآلي: (تخصص "برمجيات – شبكات – وسائط متعددة") ـ وقسم التقنية الإدارية: (تخصص "محاسبة – إدارة مكتبية") ـ وقسم التقنية الإِلكترونِيّة: (تخصص إِلكترونِيات صناعية وتحكم).
أما تخصصات البكالوريوس المتاحة هي: (برمجيات – قوى كهربائية) والمخصصة لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية في ذات التخصص، وكذلك خريجي الدبلومات المعتمدة لدى المؤسسة في التخصص نفسه.
، الكلية التقنية بتبوك تفتح باب القبول والتسجيل للبكالوريوس والدبلوم ،
المصدر : الخليج 365
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