محمد بن مسعود - الدمام - بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء احتفل سعود بن ناصر السبر، الأربعاء، بزواج ابنه عبد العزيز من كريمة فهد بن سابر العنزي، في أحد القصور بالرياض. حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "السبر"، وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة. "السبر" يحتفل بزواج نجله "عبد العزيز" من كريمة "العنزي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13 احتفل سعود بن ناصر السبر، الأربعاء، بزواج ابنه عبد العزيز من كريمة فهد بن سابر العنزي، في أحد القصور بالرياض. حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "السبر"، وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة. Advertisements 13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 05:39 PM اخر تعديل 13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 06:02 PM بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء احتفل سعود بن ناصر السبر، الأربعاء، بزواج ابنه عبد العزيز من كريمة فهد بن سابر العنزي، في أحد القصور بالرياض. حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "السبر"، وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة. ، "السبر" يحتفل بزواج نجله "عبد العزيز" من كريمة "العنزي" ،

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