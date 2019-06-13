محمد بن مسعود - الدمام - توفيت حرم إداري المنتخبات السعودية "سابقًا" محمد جابر الحيدري، ودفنت بالمدينة المنورة. ويتلقى "الحيدري" وأسرته، العزاء، مساء اليوم، وغدًا الجمعة، في منزلهم بحي الأندلس بالرياض، و"إنا لله وإنا إليه راجعون". وفاة حرم "الحيدري" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13 توفيت حرم إداري المنتخبات السعودية "سابقًا" محمد جابر الحيدري، ودفنت بالمدينة المنورة. ويتلقى "الحيدري" وأسرته، العزاء، مساء اليوم، وغدًا الجمعة، في منزلهم بحي الأندلس بالرياض، و"إنا لله وإنا إليه راجعون". Advertisements 13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 05:14 PM توفيت حرم إداري المنتخبات السعودية "سابقًا" محمد جابر الحيدري، ودفنت بالمدينة المنورة. ويتلقى "الحيدري" وأسرته، العزاء، مساء اليوم، وغدًا الجمعة، في منزلهم بحي الأندلس بالرياض، و"إنا لله وإنا إليه راجعون". ، وفاة حرم "الحيدري" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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