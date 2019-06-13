محمد بن مسعود - الدمام - طالب بمراقبة التعدي على الأراضي والبيئة وخدمة المواطن أوصى المجلس المحلي بمحافظة مهد الذهب الذي عقد برئاسة محافظ المحافظة مبارك المورقي، بالرفع بمنع عبور الشاحنات لطريق المدينة المنورة - المهد الزراعي، وطريق صفينة - أرن، وطريق حاذة - الطايف، وكذلك تشكيل لجان لمتابعة الخدمات مثل المرافق والخدمات واللجنة التعليمية والصحية. وفي ذات السياق ترأس "المورقي" أمس اجتماع رؤساء المراكز المرتبطة بنطاق المحافظة الإداري، وقد تمت خلاله مناقشة سير العمل بالمراكز، كما نقل لهم محافظ المهد توجيهات أمير المنطقة ونائبه المتعلقة بخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات معاملاتهم ومتابعة الخدمات التنموية المقدمة لهم، وتطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بمراقبة الأراضي الحكومية والأوامر المتعلقة بالمحافظة على الغطاء النباتي والنواحي الأمنية حسب الأوامر الصادرة بشأنها. "محلي المهد" يوصي بمنع عبور الشاحنات من ثلاث طرق.. تعرف عليها فهد الغبيوي الخليج 365 2019-06-13 أوصى المجلس المحلي بمحافظة مهد الذهب الذي عقد برئاسة محافظ المحافظة مبارك المورقي، بالرفع بمنع عبور الشاحنات لطريق المدينة المنورة - المهد الزراعي، وطريق صفينة - أرن، وطريق حاذة - الطايف، وكذلك تشكيل لجان لمتابعة الخدمات مثل المرافق والخدمات واللجنة التعليمية والصحية. وفي ذات السياق ترأس "المورقي" أمس اجتماع رؤساء المراكز المرتبطة بنطاق المحافظة الإداري، وقد تمت خلاله مناقشة سير العمل بالمراكز، كما نقل لهم محافظ المهد توجيهات أمير المنطقة ونائبه المتعلقة بخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات معاملاتهم ومتابعة الخدمات التنموية المقدمة لهم، وتطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بمراقبة الأراضي الحكومية والأوامر المتعلقة بالمحافظة على الغطاء النباتي والنواحي الأمنية حسب الأوامر الصادرة بشأنها. Advertisements 13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 05:13 PM طالب بمراقبة التعدي على الأراضي والبيئة وخدمة المواطن طالب بمراقبة التعدي على الأراضي والبيئة وخدمة المواطن أوصى المجلس المحلي بمحافظة مهد الذهب الذي عقد برئاسة محافظ المحافظة مبارك المورقي، بالرفع بمنع عبور الشاحنات لطريق المدينة المنورة - المهد الزراعي، وطريق صفينة - أرن، وطريق حاذة - الطايف، وكذلك تشكيل لجان لمتابعة الخدمات مثل المرافق والخدمات واللجنة التعليمية والصحية. وفي ذات السياق ترأس "المورقي" أمس اجتماع رؤساء المراكز المرتبطة بنطاق المحافظة الإداري، وقد تمت خلاله مناقشة سير العمل بالمراكز، كما نقل لهم محافظ المهد توجيهات أمير المنطقة ونائبه المتعلقة بخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات معاملاتهم ومتابعة الخدمات التنموية المقدمة لهم، وتطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بمراقبة الأراضي الحكومية والأوامر المتعلقة بالمحافظة على الغطاء النباتي والنواحي الأمنية حسب الأوامر الصادرة بشأنها. ، "محلي المهد" يوصي بمنع عبور الشاحنات من ثلاث طرق.. تعرف عليها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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