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قال عضو مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، إن ما قامت به الجماعة الإرهابية الحوثية من استهداف للمدنيين في مطار أبها يعد جريمة ضد الإنسانية وعملاً إجراميًا إرهابيًا يخالف جميع الشرائع الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف د. الجربوع: يجب أن تتخذ جميع الإجراءات في المحافل الدولية ولدى جميع الهيئات والمنظمات الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإيقاف هذه التصرفات غير المسؤولة من هذه الجماعة الحوثية الإرهابية وتحميلها جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
"الجربوع": استهداف المدنيين في مطار أبها جريمة ضد الإنسانية وعمل إجرامي إرهابيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13
قال عضو مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، إن ما قامت به الجماعة الإرهابية الحوثية من استهداف للمدنيين في مطار أبها يعد جريمة ضد الإنسانية وعملاً إجراميًا إرهابيًا يخالف جميع الشرائع الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف د. الجربوع: يجب أن تتخذ جميع الإجراءات في المحافل الدولية ولدى جميع الهيئات والمنظمات الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإيقاف هذه التصرفات غير المسؤولة من هذه الجماعة الحوثية الإرهابية وتحميلها جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
04:59 PM
ضرورة إيقاف هذه التصرفات غير المسؤولة من جماعة الحوثي الإرهابية
قال عضو مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، إن ما قامت به الجماعة الإرهابية الحوثية من استهداف للمدنيين في مطار أبها يعد جريمة ضد الإنسانية وعملاً إجراميًا إرهابيًا يخالف جميع الشرائع الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف د. الجربوع: يجب أن تتخذ جميع الإجراءات في المحافل الدولية ولدى جميع الهيئات والمنظمات الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإيقاف هذه التصرفات غير المسؤولة من هذه الجماعة الحوثية الإرهابية وتحميلها جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
، "الجربوع": استهداف المدنيين في مطار أبها جريمة ضد الإنسانية وعمل إجرامي إرهابي ،
المصدر : الخليج 365
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