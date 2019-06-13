محمد بن مسعود - الدمام - دعت إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية الهجوم الإرهابي الذي تبنته مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطار أبها وتسبب في إصابة عدد من المدنيين. وقالت الوزارة في بيان لها: تعتبر الحكومة الإندونيسية أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة. إندونيسيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-13 أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية الهجوم الإرهابي الذي تبنته مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطار أبها وتسبب في إصابة عدد من المدنيين. وقالت الوزارة في بيان لها: تعتبر الحكومة الإندونيسية أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة. Advertisements 13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 04:58 PM دعت إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة دعت إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية الهجوم الإرهابي الذي تبنته مليشيا الحوثي الإرهابية ضد مطار أبها وتسبب في إصابة عدد من المدنيين. وقالت الوزارة في بيان لها: تعتبر الحكومة الإندونيسية أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة. ، إندونيسيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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