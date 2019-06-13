، استعدادًا لبطولة آسيا.. أخضر الطائرة يتوجه إلى سلوفينيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - غادرت اليوم الخميس بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 23 سنة إلى جمهورية سلوفينيا، وذلك لإقامة معسكر إعدادي لمدة 14 يوماً، استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا، التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 6/27 وحتى 7/6 على أن تقام نهائيات البطولة في منيمار خلال الفترة 7/25 إلى 8/5 .

ويقود الجهاز الفني المدرب محمد علي بن الشيخ و15لاعباً.

من جهة أخرى قام الدكتور إبراهيم البابطين رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة بزيارة إلى مقر معسكر أخضرالناشئين، حيث تابع التدريبات واطلع على آخر الاستعدادات للمنتخب تحت 23 سنة، وطالب اللاعبين ببذل الجهد وتقديم كل ما لديهم وتمثيل الوطن خير تمثيل خلال مشاركتهم في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا التي ستقام في مملكة البحرين.