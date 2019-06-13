رياح مثيرة للغبار وطقس حار على عدة مناطق اليوم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper رياح مثيرة للغبار وطقس حار على عدة مناطق غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن شرق ووسط المملكة سيشهدان طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة، اليوم الخميس.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وعلى مناطق «الشرقية، الرياض» تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة».

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل «الأحساء» أعلى درجة حرارة بـ47 درجة، فيما تكون أدنى درجة حرارة من نصيب «أبها، تبوك» بـ19 درجة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الارصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

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أما الخليج العربي، فحركة الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وأمس الثلاثاء، توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة (تسميات)، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الكتلة الحارة حتى الأسبوع المقبل؛ ليخف الحر قليلًا ثم تليها موجة حر أخرى.

وأضاف الحصيني، أنه من خلال الأرشيف المناخي، سيكون هناك عدد من الكتل الحارة جدًا في فصل الصيف ما بين ست إلى تسع كتل، فهناك «طباخ العنب» ثم «طباخ اللون» ثم «طباخ التمر».

وأضاف الباحث في الطقس، أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها- اليوم- في الأحساء بـ46 درجة مئوية، بينما سجلت الرياض 45 درجة مئوية، وهي أعلى حرارة سجلتها الرياض منذ دخول فصل الصيف فعليًا الأسبوع الماضي.

وأشار الحصيني، إلى أن درجات الحرارة المرتفعة سوف تساهم في إنضاج محصول التمور في وقت مبكر هذه السنة، خاصة مع استمرار الكتلة الحارة جدًا، وهي أول كتلة تؤثر علينا منذ دخول فصل الصيف.