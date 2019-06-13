حقيقة وفاة سليمان ابا الخيل مدير جامعة محمد بن سعود سابقا

أورد بعض النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، انباء عن وفاة سليمان ابا الخيل مدير جامعة محمد بن سعود سابقا.

ولم يتم التأكد حتى اللحظة من حقيقة خبر وفاة سليمان ابا الخيل، وتبقى هذه الأنباء مجرد شائعات حتى يتم الإعلان عن ذلك من قبل الجهات الرسمية والمختصة.

وسليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل هو مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا وعضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء. وعالم دين سعودي شغل منصب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي منذ صفر 1436 هـ وإلى ربيع الثاني 1436 هـ.