بلجيكا تدين جريمة الحوثي ضد مطار أبها وتشدد على احترام القانون الإنساني

أدانت مملكة بلجيكا، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي شنَّته ميليشيا الحوثي الانقلابية، الذي استهدف مطار أبها الدولي وأسفر عن إصابة 26 شخصًا.
وأعرب وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، عن تضامنه مع كافة ضحايا الهجوم الإرهابي من قبل الميليشيات الحوثية, داعيًا إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ اتفاق الحديدة تحت رعاية الأمم المتحدة في اليمن.
وأمس الأربعاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي أنّ مقذوفًا حوثيًا معاديًا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان.
وأكّد المالكي أنَّ الدلائل تُشير لتزويد الحرس الثوري الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح الذي استهدف مطار أبها، مشيرًا إلى العمل على جمع الأدلة لتحديد نوعية المقذوف الذي استهدف المطار.
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