تنفيذ القتل تعزيرًا في «مهرّب هيروين» في الدمام

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة، باكستاني الجنسية، بمدينة الدمام؛ لتهريبه كمية من الهيروين.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أنه تم القبض على المدعو «محمد الله أخو نزاد قل» باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً.

وأضاف البيان أن الحكم تم تأييده من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني «محمد الله أخو نزاد قل»، اليوم الخميس، في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية .

وأكدت زارة الداخلية، للعموم، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.