تمديد فترة التقديم لجائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، اليوم الخميس، تمديد فترة استقبال الترشيحات للجائزة بفئتيها «المخترعين» و«الموهوبين» في دورتها السادسة 1440-1441هـ ، حتى يوم الخميس 17 شوال 1440هـ (الموافق 20 يونيو 2019م).

وقالت الأمانة العامة -في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية- إن قرار تمديد استقبال الترشيحات للجائزة، جاء حرصًا على إتاحة الفرصة للراغبين في المشاركة في الجائزة، لافتًا إلى أن استقبال الترشيحات يقتصر على التخصصات العلمية والتقنية، سواء المقدمة من الأفراد أو الجهات، وسيكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة.

وتهدف الجائزة، بحسب البيان، إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع لديهم، وتحفيز المواهب والقدرات على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة؛ للتحول إلى مجتمع حيوي معرفي، واستثمار طاقاته المثمرة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.

الجائزة منذ استحداثها عام 1431هـ، أكملت خمس دورات، فاز بها 33 موهوبًا و37 مخترعًا، وقد تم تصنيف الموهوبين من الدورة الرابعة إلى ثلاث فئات عمرية (ما دون 18 عامًا، وما بين 18-25 عامًا، وما فوق 25 عامًا)؛ رغبةً في إتاحة الفرصة للمواهب الشابة للتنافس على الجائزة، ومنح الفائزين منهم مكافأة مالية وميدالية وشهادة استحقاق.