«هدف» يعلن تمديد الفترة الأولى للتسجيل في أكاديمية القيادة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الخميس، تمديد الفترة الأولى للترشيح والتسجيل في برنامج أكاديمية هدف للقيادة حتى 30 شوال الجاري، داعيًا منشآت القطاع الخاص إلى المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة لتطوير كفاءاتها القيادية، حيث يتم الترشيح عن طريق منصة التسجيل الخاصة بالأكاديمية .

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الصندوق، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ أكاديمية هدف تهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة؛ دعمًا وتأكيدًا لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط والإبداع والابتكار، كما تهدف إلى إكساب المشاركين العديد من المعلومات والتقنيات والكفايات اللازمة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين وتحقيق الاستثمار البشري الأمثل للمؤسسات الوطنية.

وتتجسّد أهداف الأكاديمية، بحسب البيان، في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًا.

وأشار البيان إلى أنّ الأكاديمية تعمل على الإسهام بخلق قيادات فاعلة لها القدرة على نقل الشركات نحو التميز والمنافسة بسوق العمل السعودي، إضافةً إلى دعم وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، والتفكير والتخطيط الاستراتيجي، وحل المشكلات وتفعيل مهارات التوجيه والإشراف والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وتحقيق التميز الفني والإداري.