الجزائر تستنكر «هجوم أبها» وتعرب عن تضامنها مع السعودية

أدانت الجزائر، اليوم الخميس، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية مقذوفًا على مطار أبها الدولي ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيانٍ لها: «ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح أمس الأربعاء، مطار أبها مخلفًا العديد من الجرحى في صفوف المدنيين، ونعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وشعبها».

وأعرب البيان عن رفض الجزائر واستنكارها لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن في المملكة، داعيةً إلى تكاتف كل الجهود لدعم المساعي الرامية لإيجاد تسوية سلمية شاملة للأزمة التي ما فتئت تداعياتها تتعاظم وتهدد السلم والاستقرار في المنطقة برمتها».

وأمس الأربعاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي أنّ مقذوفًا حوثيًا معاديًا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًا من المسافرين، من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث نساء وطفلان.

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وأكّد المالكي أنَّ الدلائل تُشير لتزويد الحرس الثوري الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح الذي استهدف مطار أبها، مشيرًا إلى العمل على جمع الأدلة لتحديد نوعية المقذوف الذي استهدف المطار.

في سياق متصل، كشف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، اليوم الخميس، أنَّ الولايات المتحدة اعترضت شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للميليشيات الحوثية، وقال في مقابلة مع قناة «الحرة»، وتعليقًا على قصف الحوثيين لمطار أبها المدني، إنَّ بلاده اعترضت العديد من شحنات الأسلحة الإيرانية التي تصل للحوثيين من قبل، وأنها سوف تستمر في اعتراض أي شحنات مستقبلية.

ودعا المبعوث الأمريكي، الميليشيات الحوثية للمشاركة في عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة، بدلًا من شن هجمات على الجيران.