فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للنساء برتبة جندي أول - جندي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية، للعنصر النسائي برتبة (جندي أول - جندي)، للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة 10:00 صباحاً الموافق 13 شوال 1440، وحتى يوم الأربعاء الساعة 10:00 صباحاً الموافق 16 شوال 1440، على رابط بوابة أبشر للتوظيف