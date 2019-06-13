وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة 10:00 صباحاً الموافق 13 شوال 1440، وحتى يوم الأربعاء الساعة 10:00 صباحاً الموافق 16 شوال 1440، على رابط بوابة أبشر للتوظيف
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للنساء برتبة جندي أول - جندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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