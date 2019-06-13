السعودية اليوم / منصور بن زايد يلتقي رئيس الوزراء اليمني



أبوظبي 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

التقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة اليوم, رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك والوفد المرافق له الذي يزور الإمارات حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات والتعاون الثنائي المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض البرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات في اليمن.

// انتهى //

16:39ت م

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