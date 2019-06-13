السعودية اليوم / السفير الثقفي يزور حاكم جاكرتا



جاكرتا 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم حاكم العاصمة جاكرتا أنيس باسويدان .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين المملكة وإندونيسيا وسبل تعزيزها .

// انتهى //

16:36ت م

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