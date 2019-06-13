السعودية اليوم / الرئيس اللبناني يستقبل مسؤولين بريطانيين ووفدًا فرنسياً



بيروت 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم في بيروت الأميرة صوفي إيلين جونز-رايس ووزير الدولة البريطاني اللورد أحمد أوف ويمبلدون، بحضور السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنغ وجرى خلال اللقاء عرض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما استقبل الرئيس اللبناني الوزير الفرنسي السابق رينو موسولييه على رأس وفد مرافق بحضور سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه، وجرى خلال اللقاء بحث مسائل للتعاون بين الجانبين .

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16:30ت م

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