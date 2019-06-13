السعودية اليوم / مقتل 18 شخصًا في اشتباكات منفصلة بأفغانستان



كابل 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

أسفرت الاشتباكات المستمرة في ثلاثة أقاليم بأفغانستان عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 13 آخرين على الأقل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال صلاح الدين برهاني عضو المجلس المحلي، إن منطقة خواجة غار الواقعة في إقليم تخار شمالي البلاد، شهدت وقوع معركة عنيفة أسفرت عن مقتل أربعة من أفراد قوات الأمن، وإصابة ستة آخرين.

وفي منطقة داي شوبان في إقليم زابول جنوبي البلاد، قال هاشم جيراني، عضو المجلس المحلي، إن هجومًا شنته طالبان على نقطة تفتيش تابعة للشرطة أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

وفي الوقت نفسه، أسفر اشتباك وقع بين طالبان والشرطة في منطقة أوبا بإقليم هيرات غربي البلاد، عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم فرد شرطة، بحسب ما قاله أحمد كاروخي، أحد أعضاء المجلس المحلي.

وقال عضو آخر في المجلس المحلي يدعى ساردار بهادوري، إن طالبان قتلت نجل زعيم قبلي إلى جانب اثنين مع رفاقه في منطقة جوريان بالإقليم.

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16:28ت م

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