السعودية اليوم / وزير الخارجية التونسي يلتقي المفوضة السامية لحقوق الإنسان



تونس 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه، التي تزور تونس حاليًا للمشاركة في المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان في الفضاء الافتراضي.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الجانبين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

16:11ت م

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