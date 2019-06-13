السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين في لبنان يستقبل الشركات السعودية المشاركة في مؤتمر" عرب نت 2019"



بيروت 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم رؤساء وممثلي الشركات

وجرى خلال اللقاء البحث في نتائج المؤتمر وتبادل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتعد المملكة ثاني أكبر دولة مشاركة في المؤتمر بحضور 13 شركة من كبريات الشركات السعودية المعنية في مجال الاتصالات والاستثمارات.

// إنتهى //

16:10ت م

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بيروت 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم رؤساء وممثلي الشركات السعودية المشاركة في مؤتمر "عرب نت "2019 " بدورته العاشرة" التي انطلقت أعمالها أمس في بيروت، برعاية الرئيس اللبناني ميشال عون، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وصناع القرار والمبتكرين والمستثمرين.وجرى خلال اللقاء البحث في نتائج المؤتمر وتبادل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وتعد المملكة ثاني أكبر دولة مشاركة في المؤتمر بحضور 13 شركة من كبريات الشركات السعودية المعنية في مجال الاتصالات والاستثمارات.// إنتهى //16:10ت م0112

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