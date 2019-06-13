السعودية اليوم / المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة يعقد دورته الـ 24 برئاسة المملكة



القاهرة 10 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 13 يونيو ٢٠١٩ م واس

يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة أعمال دورته الـ (24) بمقر جامعة الدول العربية يوم 23 يونيو الجاري، برئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة.

وأوضحت مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر، في تصريحات لها اليوم، أن وفد المملكة المشارك في الاجتماع سوف يعرض تقريرًا مرئيًا لفاعليات احتفالية مدينة الأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019 التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة، بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة والرد على أي استفسارات بشأنها.

وقالت الدكتورة دينا الظاهر، إن المكتب سيناقش عددًا من الموضوعات المهمة يأتي في مقدمتها تحديث مسودة وثيقة الإستراتيجية العربية للسياحة التي أقرتها القمة العربية العادية الـ 23 التي عقدت ببغداد 2012، مبينة أن المجلس ارتأى النظر في تحديثها على ضوء المتغيرات والتطورات السياحية العالمية.

وأشارت إلى أن المكتب التنفيذي سيناقش عقد اجتماع مشترك بين اللجنة الفنية للسياحة العربية ولجنة مختصين من مجلس وزراء الداخلية العرب لبحث تحديات الأمن التي تواجه السياحة العربية، ودور الشرطة في تأمين السياحة الوافدة للدول العربية ، وبيان أهمية دور الإعلام الأمني في نشر الثقافة الأمنية في المجال السياحي.

ولفتت الانتباه إلى أن الاجتماع سيناقش أيضًا تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الإستراتيجية العربية للسياحة بما يخدم أهداف المجلس الوزاري العربي للسياحة وأنشطة العمل السياحي العربي المشترك، وكذلك المعايير المحدثة لاختيار عاصمة السياحة العربية التي سبق أن وضعتها المنظمة العربية للسياحة، حيث تضمن التحديث إضافة بند يتعلق بالسلامة والاستقرار والأمن السياحي.

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16:09ت م

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