السعودية اليوم / أمين الأحساء يشارك في المؤتمر 13 لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة



الأحساء 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

أكد أمين الأحساء رئيس وفد "الأحساء المبدعة" المهندس عادل بن محمد الملحم، بأن الأحساء حرصت على تحقيق رسومات الأهداف في المحافظة على الإبداع في الحرف اليدوية والفنون الشعبية على المستوى المحلي، عبر العديد من المشاريع والبرامج، التي عملت على استدامة الإبداع، ولفت انتباه الجمهور بكافة شرائحه من خلال التركيز على أهمية الثقافة في تشكيل مدن المستقبل ودورها في التنمية الحضرية المستدامة، مما أعطى الأحساء مكتسبات حققتها خلال الأعوام الأربع الماضية، وهي عضوية شبكة المدن المبدعة في 2015، وتسجيل واحة الأحساء كموقع تراث عالمي 2018، إضافة إلى اختيارها كعاصمة للسياحة العربية لعام 2019 م.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتريلا" للمؤتمر الثالث عشر لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة الذي عقد في مدينة فبريانو الإيطالية في 2 يونيو 2019 م الذي ضم 180 مدينة من 72 دولة بحضور مميز للأحساء المبدعة التي مثلها آمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، ومنسق الأحساء المبدعة المهندس أحمد المطر، ومدير مكتب التراث العالمي بالأحساء المهندس علي السليمان، حيث تشارك الأحساء بمعرض خاص للحرف اليدوية والفنون الشعبية، في المعرض المصاحب للاجتماع، بمقر متحف الورق بمدينة فبريانو.

وتضمن حفل الافتتاح، كلمات لممثل اليونسكو وعمدة مدينة فبريانو، واختتمت بكلمة للرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتريلا"، الذي قال: "إن المواجهة والحوار الثقافي، والتبادل المعرفي هو إثراء متبادل في المجتمع الدولي، مما يعود بالفائدة على الجميع"، تلاها منتدى يضم عمداء المدن المبدعة، لتقديم تصوراتهم وأفكارهم حيال أهمية إدماج الثقافة والإبداع كمحركين مهمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المعدة من الأمم المتحدة.

وعلى هامش حفل الافتتاح، قدم رئيس وفد الأحساء المبدعة المهندس عادل الملحم، هدية تذكارية إلى الرئيس الإيطالي، عبارة عن "بشت حساوي"، باعتبار البشت أحد أهم الحرف اليدوية وأميزها على مستوى العالم، والتي حافظت الأحساء على صناعة وإنتاج البشوت الفاخرة منذ مئات السنين، لتظل اليوم مصدر فخر واعتزاز لمنتوج الحرف اليدوية، ورمزًا للإبداع العالمي.

وبهذه المناسبة، قدم أمين الأحساء شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

كما قدم المهندس الملحم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه وسمو محافظ الأحساء، على متابعتهم لهذا الملف الهام، باعتبار الأحساء أول مدينه سعودية وخليجية تسجل في شبكه المدن المبدعة لمنظمة اليونسكو، بمبادرة كاملة من أمانه الاحساء.

//انتهى//

16:09ت م

0110



الأحساء 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واسأكد أمين الأحساء رئيس وفد "الأحساء المبدعة" المهندس عادل بن محمد الملحم، بأن الأحساء حرصت على تحقيق رسومات الأهداف في المحافظة على الإبداع في الحرف اليدوية والفنون الشعبية على المستوى المحلي، عبر العديد من المشاريع والبرامج، التي عملت على استدامة الإبداع، ولفت انتباه الجمهور بكافة شرائحه من خلال التركيز على أهمية الثقافة في تشكيل مدن المستقبل ودورها في التنمية الحضرية المستدامة، مما أعطى الأحساء مكتسبات حققتها خلال الأعوام الأربع الماضية، وهي عضوية شبكة المدن المبدعة في 2015، وتسجيل واحة الأحساء كموقع تراث عالمي 2018، إضافة إلى اختيارها كعاصمة للسياحة العربية لعام 2019 م.جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتريلا" للمؤتمر الثالث عشر لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة الذي عقد في مدينة فبريانو الإيطالية في 2 يونيو 2019 م الذي ضم 180 مدينة من 72 دولة بحضور مميز للأحساء المبدعة التي مثلها آمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، ومنسق الأحساء المبدعة المهندس أحمد المطر، ومدير مكتب التراث العالمي بالأحساء المهندس علي السليمان، حيث تشارك الأحساء بمعرض خاص للحرف اليدوية والفنون الشعبية، في المعرض المصاحب للاجتماع، بمقر متحف الورق بمدينة فبريانو.وتضمن حفل الافتتاح، كلمات لممثل اليونسكو وعمدة مدينة فبريانو، واختتمت بكلمة للرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتريلا"، الذي قال: "إن المواجهة والحوار الثقافي، والتبادل المعرفي هو إثراء متبادل في المجتمع الدولي، مما يعود بالفائدة على الجميع"، تلاها منتدى يضم عمداء المدن المبدعة، لتقديم تصوراتهم وأفكارهم حيال أهمية إدماج الثقافة والإبداع كمحركين مهمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ المعدة من الأمم المتحدة.وعلى هامش حفل الافتتاح، قدم رئيس وفد الأحساء المبدعة المهندس عادل الملحم، هدية تذكارية إلى الرئيس الإيطالي، عبارة عن "بشت حساوي"، باعتبار البشت أحد أهم الحرف اليدوية وأميزها على مستوى العالم، والتي حافظت الأحساء على صناعة وإنتاج البشوت الفاخرة منذ مئات السنين، لتظل اليوم مصدر فخر واعتزاز لمنتوج الحرف اليدوية، ورمزًا للإبداع العالمي.وبهذه المناسبة، قدم أمين الأحساء شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله -، على الدعم الغير محدود الذي تجده الأحساء أسوة بالمدن السعودية كما قدم المهندس الملحم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه وسمو محافظ الأحساء، على متابعتهم لهذا الملف الهام، باعتبار الأحساء أول مدينه سعودية وخليجية تسجل في شبكه المدن المبدعة لمنظمة اليونسكو، بمبادرة كاملة من أمانه الاحساء.//انتهى//16:09ت م0110

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين الأحساء يشارك في المؤتمر 13 لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.