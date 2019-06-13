

لندن 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالإدانات الدولية ومنها بريطانيا ضد الهجوم الذي قامت به الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً على مطار مدينة أبها وتأثير ذلك الاعتداء على استقرار المنطقة.

وأبرزت صحف الخميس إجراء حزب المحافظين البريطاني الحاكم أول جولة تصويت، اليوم، لاختيار خليفة لرئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.

ونقلت عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها لن تستقيل من عضوية البرلمان بعد تنحيها عن رئاسة الوزراء الشهر المقبل، وأنها ستحتفظ بمقعدها بالمجلس نائبًا عن منطقة مايدنهيد والتي مثلتها منذ انتخابات عام 1997.

وتطرقت إلى إصدار منظمة خاصة بالسلامة البحرية البريطانية تحذيرًا وسط تقارير تفيد بوقوع تفجيرات تعرضت لها ناقلتا نفط في خليج عُمان.

وأفادت بمساع أمريكية لحث المعارضة والمجلس العسكري في السودان على استئناف الحوار، مشيرة إلى لقاء مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية تيبور ناغي، والمبعوث الأمريكي الجديد إلى السودان، دونالد بوث، مع وفد يمثل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأشارت إلى معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة من الحصول على تصاريح لنقل المرضى خارج القطاع من الكيان الإسرائيلي، وعدم قدرة ذوي المرضى من مغادرة القطاع مع المرضى.

// انتهى //

16:03ت م

0106





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.