السعودية اليوم / أمانة منطقة عسير تطبق إصدار رخص الحفريات إلكترونياً



أبهـا 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

أصدرت أمانة منطقة عسير أكثر من 200 رخصة حفر عبر المنظومة الإلكترونية, وذلك بعد أن نجحت الأمانة في تطوير إصدار الفسوحات من خلال طباعة رخص الحفريات إلكترونياً.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي, أن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق المشاريع استطاعت أن تصدر أكثر من 200 رخصة حفر إلكترونياً خلال الشهرين الماضيين وبمعدل لا يتجاوز 3 أيام عمل لإنهاء إجراءات إصدارها عبر منظومة الأمانة الإلكترونية, مشيراً إلى أنه يمكن من خلال المنظومة إتمام إجراءات إغلاق الفسوحات بعد أن رُبطت جميع الجهات المعنية إلكترونياً بنظام الرخص القائم حالياً, مما يسهم في تسريع الإجراء وتسهيله.

ولفت الحميدي إلى أن الجهود التي تقوم بها الأمانة تأتي لضمان تطبيق أفضل معايير الجودة والعمل على تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لسكان منطقة عسير, والاستمرار في تطوير ودعم سبل التواصل والتنسيق بين الأمانة والجهات الخدمية, مؤكداً أن هذه الخدمات تأتي في إطار برنامج التحول البلدي, الهادف إلى تحقيق سرعة وسهولة الاستفادة من الخدمات البلدية عبر تقديمها بطريقة إلكترونية لتقليل الوقت وتوحيد وتوثيق إجراءات واشتراطات خدمات التراخيص البلدية للحفر, ورفع مستوى رضا العميل عن الخدمات البلدية المقدمة.

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15:54ت م

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