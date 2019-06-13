السعودية اليوم / مدير تعليم الحدود الشمالية يتفقد سير المشاريع التعليمية



عرعر 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

تفقد مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم, سير المشاريع التعليمية في المنطقة يرافقه مدير إدارة المباني المهندس سليمان العنزي شملت مشاريع الإنشاء والترميم والتأهيل والصيانة أبرزها مشروع مبنى بيت الطالب وعدد من المباني المدرسية.

واطلع "العثمان " خلال الجولة على نسب الإنجاز في تنفيذ تلك المشاريع وسير العمل فيها، وناقش المشاريع المنتظمة والمتأخرة والمتعثرة ومراحل مستوى التنفيذ وضرورة إيجاد حلول لمعالجتها وضمان سيرها للاستفادة منها, حاثًا على ضرورة بذل الجهود الكبيرة لضمان إنجاز المشاريع في وقتها المحدد، ووفقًا لأعلى معايير الجودة والإتقان قبل بداية الدراسة بوقتٍ كافٍ.

وأكد أهمية وضع الحلول والمعالجات اللازمة والفورية في حال وجود بعض المعوقات التي قد تعترض سير العمل, موجهًا بضرورة متابعة سير العمل في المشاريع وإنجازها على مستوى عالي من الجودة وعرض تقارير مستمرة عن مستوى الأداء والإنجاز.

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15:47ت م

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