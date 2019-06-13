الترجي يبدأ التحرك ضد قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا

بدأ نادي الترجي الرياضي التونسي التحرك رسميا ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بإعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريق التونسي والوداد البيضاوي المغربي، وذلك بعد أن تسلم، الأربعاء، مضمون القرار رسميا.

وكانت مباراة الذهاب في المغرب انتهت بالتعادل 1-1، وخسر الوداد إياب النهائي اعتباريا، بعد رفض الفريق المغربي استكمال المباراة قبل 30 دقيقة تقريبا من نهايتها، بسبب اعتراضه على إلغاء هدف له ورفض الاستعانة بتقنية الفيديو، التي اتضح لاحقا أنها معطلة.

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ويعمل نادي العاصمة التونسية على تجهيز ملف التظلم الذي سيتقدم به لدى محكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان السويسرية، لاعتراضه على قرار الكاف بسحب اللقب منه، وإعادة مواجهة الإياب.



واستعان الترجي بخبراء قانون من تونس وخارجها، على أمل الحفاظ على لقبه الذي توج به منذ قرابة الأسبوع.



ويتعين على "شيخ الأندية التونسية" تقديم شكوى لمحكمة التحكيم الرياضي خلال 10 أيام، وإلا سيكون قرار الكاف باتا، ويصبح بالتالي مجبرا على إعادة المباراة أمام الوداد البيضاوي.