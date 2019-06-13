مُلاك ناقلتي النفط يعلقون الحجوزات الجديدة إلى الخليج

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال ثلاثة وسطاء شحن إن شركتي دي.اتش.تي هولدنجز وهيدمار المالكتين لناقلات النفط علقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج عقب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس.

وتملك دي.اتش.تي أسطولاً كبيراً من الناقلات العملاقة وتملك هيدمار مجموعة واسعة من ناقلات النفط. وقال مصدر إن الشركتين علقتا عروض سفنهم من فئة سويزماكس القادرة على نقل مليون برميل وعلى ناقلاتهم العملاقة أيضاً.

وكانت هيئة ناقلات النفط حذرت من تعرُّض الإمدادات للغرب للتهديد إذا أصبحت منطقة مضيق هرمز غير آمنة بعد استهداف ناقلتي نفط اليوم في خليج عمان.

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وكانت ناقلتا نفط أصيبتا فيما يُشتبه بأنها هجمات في خليج عمان، وتم إجلاء طاقميهما ولا تزال مرحلة جمع المعلومات عن الحادث مستمرة.

وصعدت أسعار النفط أربعة في المئة بعد النبأ الذي زاد التوترات المتزايدة بالفعل في المنطقة منذ هجمات وقعت الشهر الماضي على أصول نفطية في الخليج وسط خلاف بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.