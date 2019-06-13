استعادة 5 آلاف م2 من الأراضي الحكومية بالشعف

2019-06-13

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أبها

استعادت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية الشعف الفرعية تعديات على أراضٍ حكومية بلغت مساحاتها الإجمالية نحو 5 آلاف م2 في عدة مواقع بالشعف صباح اليوم الخميس.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن مراقبي الأمانة وبلدية الشعف الفرعية رصدوا التعديات التي طالت أراضي حكومية من قِبل المحدثين، مؤكداً تطبيق الأنظمة واللوائح في حق المخالفين، مشيراً إلى أن الإزالة شملت إحداثات وتعديات على أراضٍ حكومية وأحواش، وقد طبقت الأنظمة والتعليمات في حق المتعدين على الأراضي، فيما سلمت الأراضي لبلدية الشعف الفرعية لإكمال اللازم.

Advertisements

وأشار إلى أن الإزالات تمت بعد عدة جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات بها وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، وعليه نفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي وذلك بمشاركة قوة أمنية لدعم أعمال لجان الإزالة.

وبين أن الأمانة وكافة بلدياتها التابعة تعمل بشكل متواصل لمواجهة مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعد على الأراضي الحكومية من دون مسوغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية في حق المخالفين، ودعا الدكتور وليد الحميدي جميع المواطنين إلى التعاون مع أمانة عسير وبلدياتها وذلك عبر الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات في هذا الشأن وسيتم التعامل معها بشكل فوري.