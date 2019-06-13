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أمريكي يقتل 3 مسلمين رمياً بالرصاص والقضاء يقول كلمته
متابعات الخليج 365 - متابعة
حكمت محكمة في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية بالسجن مدى الحياة على رجل بعد أن أقر الذنب أمس في قتل ثلاثة شبان مسلمين، في قضية جرت أحداثها عام 2015.
وقبل كريغ هيكس (50 عاماً) بالحكم بعد أن امتنع ممثلو الادعاء في مقاطعة دورهام عن المطالبة بعقوبة الإعدام.
وكان كريغ أبلغ محققين في ذلك الوقت أن السبب وراء القتل نزاع حول مكان لوقوف السيارات.
واجتذب قتل الثلاثة وهم رجل وزوجته وشقيقة الزوجة اهتماماً دولياً وأثار مخاوف بين المدافعين عن المسلمين في الولايات المتحدة.
والضحايا هم ضياء بركات (23 عاماً) طالب طب الأسنان بجامعة نورث كارولاينا وزوجته يسر أبو صالحة (21 عاماً) وأختها رزان أبو صالحة (19 عاماً) الطالبة بالجامعة.
وقُتل الثلاثة رمياً بالرصاص في عمارة سكنية تبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن حرم جامعة نورث كارولاينا في تشابيل هيل.
وأبلغ محامون ممثلي الادعاء في مقاطعة دورهام الأسبوع الماضي بأن هيكس سيقر بالذنب.
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