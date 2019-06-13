الناقلة اليابانية كوكوكا أصيبت مرتين خلال 3 ساعات قبل إجلاء طاقمها

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال مدير شركة كوكوكا سانجيو اليابانية للشحن إن إحدى ناقلات الشركة تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز.

وأوضح يوتاكا كاتادا مدير شركة كوكوكا سانجيو في مؤتمر صحفي أن السفينة أصيبت مرتين في غضون ثلاث ساعات قبل أن يتم إجلاء الطاقم بأكمله. وأضاف أن الشركة تلقت نبأ الهجوم لأول مرة في حوالي الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.

وكانت ناقلتا نفط تبحران في خليج عُمان، الخميس، تعرضتا لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ كرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصارخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.

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ومع مرور الوقت، اتضح مزيد من التفاصيل، إذ تبين أن الأمر يتعلق بحادث طال ناقلتين ترفع إحداهما علم جزر مارشال واسمها “فرونت ألتير”، فيما الناقلة الثانية اسمها “كوكوكا كاريدجس” وترفع علم بنما”.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن الناقلة كوكوكا كاريدجس كانت تحمل 25 ألف طن من الميثانول.

وكان وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو قد قال في وقت سابق للصحفيين إن الحكومة تحقق في تقارير عن تعرُّض سفينة تحمل شحنة ”لها صلة باليابان“ لهجوم.

وقال مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لما يشتبه بأنه هجوم في وقت سابق يوم الخميس.